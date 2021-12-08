VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde 10 kilo 235 gram uyuşturucu ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, dedektör köpeği "Irmak"la bir araçta arama yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 16 paket halinde 8 kilo 215 gram sentetik uyuşturucu ve 2 kilo 20 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.