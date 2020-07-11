Van'da üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı Van'da polis tarafından yapılan üst aramasında 545 gram sentetik uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

Van'da polis tarafından yapılan üst aramasında 545 gram sentetik uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde devriye görevi sırasında durumundan şüphelendikleri F.M'nin üzerini aradı.

Aramada 11 paket halinde 545 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA