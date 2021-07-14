Van'da üretilen oyun makineleri eğlenirken spor yapma imkanı sunuyor

İranlı girişimcinin Van İş Geliştirme Merkezinde (İŞGEM) kurduğu atölyede üretilen oyun makineleriyle kullanıcılar eğlenirken spor yapma imkanı da buluyor.

İranlı girişimcinin Van İş Geliştirme Merkezinde (İŞGEM) kurduğu atölyede üretilen oyun makineleriyle kullanıcılar eğlenirken spor yapma imkanı da buluyor.

Son dönemde yenilikçi, teknolojik, katma değeri yüksek ve ihracat odaklı ürünlerin üretimine ağırlık veren Van İŞGEM, girişimcilerin bu yönde sunduğu projelere desteklerini sürdürüyor.

İranlı kadın girişimci Galavizh Saedi de dünyada 3 ülkede üretilen ve Türkiye'ye ithalatı yapılan oyun makinelerini Van'da üretmek için İş Geliştirme Merkezi'ne (İŞGEM) müracaat etti.

Sunduğu projenin kabul edilmesi üzerine kendisine atölye tahsis edilen Saedi, makine, elektronik ve bilgisayar yazılımı mühendislerinin çalışmaları sonucu ürünü geliştirdi.

Üretim aşamasına geçilen makinenin kısa zaman içinde yurt içinde ve dışında satışına başlanması hedefleniyor.

"Türkiye'de ilk kez Van'da ürettik"

İŞGEM Başkanı Mahmut Gedik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2005'te kurulan İŞGEM'de girişimcilere verdikleri desteklerle çağın gereklerine uygun ürünlerin geliştirilmesine öncülük ettiklerini söyledi.

Oyun makinesi üretiminin de yenilikçi, katma değeri yüksek ve ihracat odaklı bir proje olduğunu ifade eden Gedik, şunları kaydetti:

"Dünyada sadece 3 ülkede üretilen ve Türkiye'ye ithal edilen oyun konsollarını Van İŞGEM'de üretmeye başladık. Van İŞGEM'de bu ürünlerin üretimi başladı. Bu bizim için gurur verici bir şey. İç pazardaki talebi ithalat yerine yerli üretimlerle karşılamış olacağız. Aynı zamanda firmamızın hedefi yurt dışına bu ürünleri göndermek. İlk ürünlerimiz ortaya çıktı. Biz de hedeflerimize yavaş yavaş ulaşmaya başladık. Artık teknolojik, katma değeri yüksek ürünler Van İŞGEM'de üretiliyor. Bu, Van adına, ülkemiz adına gurur verici bir çalışma oldu."

Ürünün bir çok amaca hitap ettiğine dikkati çeken Gedik, "Hem insanların kendi aralarında yarışmalarına hem de eğlenirken spor yapmalarına vesile oluyor. Bu ilk üretilen ürün. Bunun dışında hareketli oyun konsollarıyla ilgili, girişimcimizin çok farklı projeleri var. Bunları da kısa sürede hayata geçirecekler." diye konuştu.

"Bisikletleri çalıştırınca elektrik üretiyor"

IRCOH Teknoloji Firması Temsilcisi Galavizh Saedi ise İŞGEM'e sundukları projenin kabul edilmesiyle Türkiye'de ilk kez bu alanda üretime başladıklarını anlattı.

İŞGEM'in kendilerine hem atölye hem de danışmanlık hizmeti verdiğini aktaran Saedi, "Oyun konsolları ve 3 boyutlu gözlüklü oyunlar üretmeye başladık. Bundan sonra da diğer ürünlerin üretimine başlayacağız. Bu oyun konsolları dünyada 3 ülkede üretiliyor. Türkiye, bu oyun konsollarını üreten 4. ülke oldu. Hem spor hem eğlence hem de yarış amaçlı parklarda, AVM'lerde kullanılabilir. Özelliklerinden biri de oyuncular bisikletleri çalıştırınca elektrik üretiyor ve fazla elektrik kullanılmasına gerek kalmıyor. Hedefimiz Türkiye'de ürettiğimiz oyun konsollarını yurt dışı pazarlarına göndermek." ifadelerini kullandı.

Oyun makinesinde yarış pisti ve buna bağlı 4 bisiklet bulunuyor. Oyuncular bisikletlerin pedalını çevirerek, pistteki otomobilleri hareket ettirip bitiş noktasına ulaşmaya çalışıyor. Bu sayede kullanıcılar eğlenirken aynı zamanda spor yapma fırsatı buluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu