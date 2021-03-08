Van'da üreticilere 27 milyon yem bitkileri destekleme ödemesi
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Van'da üreticilere 27 milyon yem bitkileri destekleme ödemesi

08.03.2021 17:09 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:12
Van'da üreticilere 27 milyon yem bitkileri destekleme ödemesi

Van'da 2020 yılı üretim sezonunda yem bitkileri desteklemeleri kapsamında 9 bin 664 üreticiye ekilen yem bitkileri için toplam 27 milyon 358 bin 785,45 TL destekleme ödemesi yapılmaya başlandı.

Van'da 2020 yılı üretim sezonunda yem bitkileri desteklemeleri kapsamında 9 bin 664 üreticiye ekilen yem bitkileri için toplam 27 milyon 358 bin 785,45 TL destekleme ödemesi yapılmaya başlandı.

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, üreticilerin T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre destekleme ödemelerinin hesaplarına yatırılacağı belirtilerek, "T.C. kimlik numarasının son rakamı 4, 6, 8 ile vergi numarasının son rakamı 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 olanların destekleme ödemeleri 5 Mart'a hesaplarına aktarıldı. T.C. Kimlik numarası ile vergi numarasının son rakamı 0 ve 2 olanlara 12 Mart 2021 saat 18.00'dan sonra ödeme yapılacaktır. Tarımsal ve hayvansal üretimin gelişmesi ve sürdürülebilirliği büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle Tarım ve Orman Bakanlığı tarımsal ve hayvansal üretim yapan üreticileri desteklemektedir. Bakanlığımızın verdiği tarımsal desteklerden birisi de yem bitkileri üretimi desteklemeleridir. İlimizde üretim alanı ve destekleme miktarı göz önüne alındığında yem bitkileri üretimi en başta gelen faaliyetlerinden biridir. Hayvancılığın gelişmesinde önemli bir yer tutan kaliteli kaba yem üretilmesine yönelik çalışmalar büyük bir titizlikte yürütülmektedir. Bu kapsamda il/ilçe müdürlüklerimiz ve ilgili sivil toplum kuruluşlarımız üreticilerimizle her türlü yayım, tanıtım, duyuru ve koordinasyonu sağlayarak ilimizde yem bitkileri üretim miktarının arttırılmasına çalışılmaktadır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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