Van'da üniversite öğrencileri Kovid-19'a dikkat çekmek için broşür dağıttı
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Van'da üniversite öğrencileri Kovid-19'a dikkat çekmek için broşür dağıttı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede evde kalmanın önemine dikkat çekmek amacıyla broşür dağıttı.

Van'da üniversite öğrencileri Kovid-19'a dikkat çekmek için broşür dağıttı
15.05.2020 18:04 | Son Güncelleme: 15.05.2020 18:04

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede evde kalmanın önemine dikkat çekmek amacıyla broşür dağıttı.

Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen Sosyoloji Bölümü öğrencileri, sosyal mesafe kurallarına uyarak İkinisan Caddesi kavşağına kadar yürüdü.

"Virüs bana bulaşmaz demeyin", "bir kişi bir şehri hasta edebilir", "koronavirüsün şakası yok", "karantina, yoğun bakım, ölüm", "Van olarak bu mücadeleyi kazanacağız. Dikkatli ve sabırlı olalım", "Deprem ve çığ felaketleri yaşamış ve ayağa kalkmış bu şehrin koronavirüs ile mücadeleyi de kazanacağına yürekten inanıyoruz" yazılı dövizler taşıyan öğrenciler, vatandaşlara da bilgilendirici broşürler dağıttı.

YYÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Suvat Parin, pandemiyle ilgili farkındalık yaratmak amacıyla böyle bir proje başlattıklarını söyledi.

Üniversite öğrencilerinin kentte yaşayan insanların farkındalık bilincini geliştirmek için etkinlik yapmaya karar verdiğini ifade eden Parin, "Biz de onlara eşlik, danışmanlık ediyoruz. İki gün önce sayın valimiz ve rektör beyin katılımıyla bu etkinlik start aldı. Belli periyotlarla devam edecek. Temel amaç, insanların koronavirüs karşısındaki bilinçlerini canlı tutmak ve arttırmak. Bu projede 30 öğrencimiz var. Fakat sosyal mesafeye dikkat çekerek, 10'ar öğrenci ile bu etkinliği yapıyoruz." diye konuştu.

Öğrenciler de kent sakinlerini koronavirüse karşı korunmanın sağlanması için bu tür etkinliklere devam edeceklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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