Van'da üniversite öğrencileri farkındalık için mama dağıttı

31.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:00

Van'da, Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HACİKO) derneği üyesi üniversite öğrencileri, sokak hayvanları konusunda farkındalık oluşturmak için mama dağıttı.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencileri, "her canlı için yaşam hakkı" sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde etkinlik düzenledi.

Sokak hayvanlarına yönelik şiddete dikkati çekmek ve daha iyi beslenmelerini sağlamak isteyen öğrenciler, halka mama dağıtarak sokaktaki kedi ve köpekleri besledi.

HACİKO Derneği Başkanı Mihriban Balta, AA muhabirine, amaçlarının sokak hayvanlarına dikkati çekmek ve yaşam alanlarını düzeltmek olduğunu söyledi.

Yıl sonunda hayvanlara daha iyi yaşam alanları oluşturmak için sokaklarda mama dağıttıklarını aktaran Balta, "Mamalar bize bağışçılar ve dernek kurucusu tarafından sağlandı. Yaklaşık 40 kilo mamayı kapalı kaplara bırakarak poşetledik. Bunları ulaşamadığımız sokak, mahallelerde oturan vatandaşlara dağıttık. Ayrıca bir bilinç oluşturmak istedik. Vatandaşlar da bu konuda çok ilgiliydi. Aynı ortamda yaşıyoruz bu dünyayı beraber paylaşıyoruz. Sokak hayvanlarını görmezden gelmemeli, onlara her türlü olanağı sağlamalıyız." diye konuştu.

Vatandaşlardan Cemil İpek ise öğrencilere gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.

Evinde kedi ve köpek beslediğini belirten İpek, "Evde mama olmasına rağmen öğrencilerden mama aldım. Bunları sokaktaki hayvanlara vereceğim. Tüm insanların bu konuda duyarlı olmasını istiyorum. Hayvanlara sahip çıkmamız lazım." dedi.

Kaynak: AA