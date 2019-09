Van'da "Umuda El Uzat" gurubundan örnek davranış

23.09.2019 13:01

Van'da aralarında, esnaf, memur, üniversite öğrencisi ve öğretmenin yer aldığı "Umuda El Uzat" yardımsever gurubu, kırsal mahallelerdeki ihtiyaç sahibi okullara kütüphane, öğrencilere ise kırtasiye yardımında bulunarak örnek davranış sergiliyorlar.



Van'da aralarında, esnaf, memur, üniversite öğrencisi ve öğretmenin yer aldığı "Umuda El Uzat" ismiyle yola çıkan tamimiyle gönüllü kişilerden oluşan ve gönüllülerden kitap kırtasiye malzemeleri toplayıp kırsal mahallelerdeki okullarda kütüphane oluşturuluyor. Kütüphanelerin yanı sıra ihtiyaç duyulan okullara ise kırtasiye malzemeleri temin ediliyor. Grup, bu sefer 'ALES-2' sınav sonrası çocuklar için kalem silgi ve kalemtıraş toplayıp ihtiyaç sahibi okullara gönderilecek.



2017 yılında Umuda El Uzat isminde bir topluluk kurmaya çalıştıklarını söyleyen Kemal Parin, 18-20 kişilik bir ekipleri olarak bir araya geldiklerini ifade ederek, "Bu ekiple köy okullarında nasıl sağlıklı ve verimli bir eğitim ortaya çıkarabilirizin üzerinde çalıştık. 2017 yılında beri köy okullarında kütüphaneler kuruyoruz. Bunun dışında bu okullara destekçilerimizden temin ettiğimiz kırtasiye malzemeleri de gönderiyoruz. 2017-2018 yılları arasında şuana kadar 7 köy okulumuza büyük kütüphaneler kurduk. Akabinde il merkezinde 3 büyük sınavda kalem toplayıp bu okullarımıza gönderdik. Son yapılan 'ALES-2' sınavında köy okulları için kalem, silgi ve kalemtıraş topladık. Bu topladığımız kırtasiye malzemelerini kırsal bölgelerdeki okullarımıza fark etmiyor yeter ki ihtiyaç duyulduğu an biz her okula gönderiyoruz. Bizim tek hedefimiz var. Daha sağlıklı, daha verimli bir eğitime nasıl yardımcı olabiliriz, nasıl bir köprü kurabiliriz onun derdindeyiz. Biz destekçilerimizden tek beklentimiz maddi değil manevi desteklerini sunmaları. Biz her hangi bir maddi destek kabul etmiyoruz. Destekçilerimiz bu okullarla temas kuruyor biz sadece arada köprü vazifesi yapıyoruz" dedi.



"2019 yılında 9 okula kütüphane kurmak istiyoruz"



2019 yılındaki hedefimiz 9 köy okuluna kütüphane kurmak istediklerini ifade den Parin, "2019 yılındaki hedefimiz 9 köy okuluna kütüphane kurmak. Tabi ki değerli destekçilerimiz ve eğitimsever dostlarımızın sayesinde olacaktır. Geçen yıl üniversite sınavlarında set halinde kalem, silgi ve kalemtıraş olmak üzere bir sınavdan bin 700 adet, diğer sınavdan da bin 1400 adet topladık. Son yapılan 'ALES-2'de ise 628 adet kalem seti topladık. Bu yine ihtiyaç duyulan bütün köy okullarına göndereceğiz. Öğretmenlerimiz yeter ki bizle irtibat kursunlar" dedi. - VAN

Kaynak: İHA