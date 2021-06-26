Van'da Üçüncü Basamak Yoğun Bakım Ünitesi Açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Van'da Üçüncü Basamak Yoğun Bakım Ünitesi Açıldı

Van'da Üçüncü Basamak Yoğun Bakım Ünitesi Açıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Van Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 29 yataklı üçüncü basamak yoğun bakım ünitesi ve bilgi sistemi Vali Mehmet Emin Bilmez'in katıldığı törenle hizmete açıldı.

Van Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 29 yataklı üçüncü basamak yoğun bakım ünitesi ve bilgi sistemi Vali Mehmet Emin Bilmez'in katıldığı törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine Vali Mehmet Emin Bilmez, Ak Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ile hastane yönetimi katıldı.

Programda konuşan Vali Bilmez, üçüncü basamak yoğun bakım ünitesinin hastaneye ciddi bir katkı sunacağını belirtti. Vali Bilmez, "Sağlık bilgi sistemi sadece hastaneye değil, Van Sağlık İl Müdürlüğü'ne de hizmet edecek. Bu yoğun bakım sadece Van'a değil bölgemize hitap edecek. Bunların ilimize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Van depremi sonrası önemli bir rol üstlendiğini anımsatan AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, hastanenin 2011 depreminde Vanlıların sığınağı olduğunu vurguladı.

Ak Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise, geçmişte fiziki bakımdan koşulları iyi olmayan hastanenin şimdi modern cihazlarla donatıldığını ifade etti.

29 yataklı yoğun bakım ünitesi ve server sistemlerinin yer aldığı hastane yönetim siteminin açılışını yaptıklarını dile getiren Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik de, "Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bildiğiniz gibi yaklaşık bin 600 yataklı üçüncü basamak bir üniversite hastanesidir. Bu hastanemiz Van ve çevre iller dahil yaklaşık 3 milyon nüfusa hizmet vermektedir. Üçüncü basamak hastanelerin olmazsa olmazı da yoğun bakım hizmetidir. Çünkü en ağır hastalar üçüncü basamakta tedavi görmektedir" dedi.

Konuşmaların ardından üçüncü basamak yoğun bakım ünitesi, protokolün kurdele kesimiyle hizmete açıldı.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Deniz Poyraz Vladimir Putin Mehmet Özhaseki Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Kaan Yıldırım İbrahim Tatlıses Mohammed Al Saloussi
Spor Cristiano Metin Oktay Burak Yılmaz Emre Kocadağ Okay Yokuşlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Van'da Üçüncü Basamak Yoğun Bakım Ünitesi Açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 22:12:40. #1.15#

title