Van'da TÜRKONFED öncülüğünde "Bölgesel İş Ağları Projesi" toplantısı yapıldı

MERSİN (AA) - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) üyesi federasyonların kapasitelerini geliştirip, sivil toplum bilincini artırmayı ve ortak akıl ile bölgesel kalkınmayı hedefleyen Bölgesel İş Ağları Projesi (BİA) Van'da başladı.

Doğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DOĞUSİFED) ev sahipliğinde kentteki bir otelde gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Oktay Mersin, projeyi bölgesel ve yerel kalkınma dinamiklerini harekete geçirmek için başlattıklarını söyledi.

Ülkenin sürdürülebilir kalkınmasının ve rekabetçilik gücünün artırılmasının, yerel ve bölgesel potansiyellerin harekete geçirilmesiyle mümkün olacağını belirten Mersin, şunları kaydetti:

"Gelişmiş ekonomiler, gelişmiş bir demokrasi kültürü ile güçlü bir sivil topluma sahip olmalarının yanı sıra kapsayıcı iş birlikleri kurmalarıyla bilinir. BİA Projesi ile bölgelerimizin ve bu sorumluluk alanlarında faaliyet gösteren federasyonlarımızın kapasitelerini artırmak, sivil toplum bilincini geliştirmek, ortak iş yapma kültürü ile ortak aklı ve ortak vizyonu kalkınmanın öznesi yapmak için yola çıktık. BİA projemiz için oluşturduğumuz dijital platformumuz, üyeler arasındaki sinerjiyi artırırken, bölgesel ve yerel düzeyde kalkınma odaklı projelerin geliştirilmesi için ortak bir zemin oluşturacak. Yerelde tüm paydaşların sürecin bir parçası olması, ortaya çıkacak başarının da çarpan etkisini artıracak. Günümüzde sürdürülebilir kalkınma için tek başına kamu kurumlarının destek ve çabası yeterli olmuyor. Kentin aktörlerinin liderliğinde toplumun da sürece katılımı ile gelişecek fikirler, verimli Anadolu coğrafyamızda kök salacak, ortak akıl ve ortak vizyon ile yeşerip büyüyecektir."

DOĞUSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Müslüm Erbay da projenin, kentin kalkınmasına katkı sağlayacağını dile getirdi.

Van'da pilot bölge olarak başlangıcını yaptıkları Bölgesel İş Ağları Proje çalışmasının 3 gün süreceğini ifade eden Erbay, "Çalışmalarımız neticesinde ortak akıl ile belirleyeceğimiz fikirlerin ortaya çıkarılması ve birlikte iş yapabilme olanaklarının artırılması hedeflenmiştir. Katılımcıların katkıları ile bölgemize dair analizler gerçekleştirilecek ve proje geliştirme çalışmaları yapılacaktır. 3 gün boyunca yapacağımız çalıştay ve fikir maratonu neticesinde, bölgesel kalkınmaya yönelik üç projenin belirlenmesi ve seçilen bu projelerin hayata geçirilmesi amaçlanmıştır." şeklinde konuştu.

Programa, Van, Bitlis, Hakkari, Muş illerinden sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcileri ile iş insanları katıldı.

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