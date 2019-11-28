Van'da "Türkiye-İran 55. Alt Güvenlik Komite Toplantısı"

28.11.2019 13:52 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:10

Türkiye ile İran arasında gerçekleştirilen "Alt Güvenlik Komite Toplantısı"nın 55'incisi Van'da başladı.

Vali Mehmet Emin Bilmez, toplantı için kente gelen İran'ın Batı Azerbaycan Genel Vali Yardımcısı ve Hoy Kenti Fermandarı Seyid Muhammed Abidi ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Abidi ve beraberindekileri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilmez, bu tür temasların iki ülke ve şehir arasındaki ilişkilerin gelişmesi için faydalı olduğunu söyledi.

Görüşmeler sayesinde ortak sorunların daha kolay çözüleceğini belirten Bilmez, toplantıda Van ile İran arasındaki 285 kilometrelik sınır hattında başta güvenlik olmak üzere her türlü yasa dışı olay ve kaçakçılığın önlenmesi konularının görüşüleceğini aktardı.

Hoy Fermandarı Abidi de iki ülke arasındaki ilişkilerin son dönemlerde geliştiğini kaydederek, bundan sonraki görüşmelerde de bu ilişkilerin daha iyi olacağına inandığını vurguladı.

Bilmez ve Abidi daha sonra heyetler arası görüşmeler için Ali Paşa toplantı salonuna geçti. Toplantının ilk oturumu, gündem maddelerinin görüşülmesiyle tamamlandı.

Türkiye ile İran heyetleri arasındaki alt güvenlik komite görüşmeleri, ikinci gün düzenlenecek mutabakat metni imza töreniyle sona erecek.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Naci Akkaş, 6. Hudut Tugay Komutanı, Başkale, Çaldıran, Özalp ve Saray kaymakamları katıldı.

Kaynak: AA