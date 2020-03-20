Van'da "Türkiye Güven Huzur" uygulaması
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Van'da "Türkiye Güven Huzur" uygulaması

Van'da "Türkiye Güven Huzur" uygulaması kapsamında çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheli yakalandı.

20.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:04
Van'da

Van'da "Türkiye Güven Huzur" uygulaması kapsamında çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma sorumluluk sahasında 526 personel uygulamaya katıldı.

Uygulama kapsamında 4 bin 769 kişi sorgulandı, 2 bin 373 araç kontrol edildi, 18 araç sürücüsüne 4 bin 500 lira idari para cezası uygulandı ve 10 araç trafikten men edildi.

Çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda 1 kilo 499 gram eroin ve 64 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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