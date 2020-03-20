Van'da "Türkiye Güven Huzur" uygulaması Van'da "Türkiye Güven Huzur" uygulaması kapsamında çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheli yakalandı.

Van'da "Türkiye Güven Huzur" uygulaması kapsamında çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma sorumluluk sahasında 526 personel uygulamaya katıldı.

Uygulama kapsamında 4 bin 769 kişi sorgulandı, 2 bin 373 araç kontrol edildi, 18 araç sürücüsüne 4 bin 500 lira idari para cezası uygulandı ve 10 araç trafikten men edildi.

Çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda 1 kilo 499 gram eroin ve 64 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA