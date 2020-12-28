Van'da Türk Kızılay'a kan bağışı kampanyası

Van'ın İpekyolu ilçesinde vatandaşlar, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Cevdetpaşa Mahallesi'nde düzenlenen kampanyaya ilgi gösteren vatandaşlar, Türk Kızılay tırına gelerek bağışta bulundu.

Doktor Abdul Mübin Rahmani, gazetecilere yaptığı açıklamada, bağışçıların bir endişe yaşamaması için tüm önlemleri aldıklarını söyledi.

Hijyen açısından bir sorun yaşanmamasına dikkat ettiklerini ifade eden Rahmani, şöyle konuştu:

"Her bağışçıdan sonra yatak ve kol örtülerimizi değiştiriyoruz. Personelimiz de hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyarak kan bağışını alıyorlar. Halkımızın içi rahat olsun. Kan bağışlayarak bu zorlu süreçte ihtiyacı olan hastalara destek olan duyarlı vatandaşlara teşekkür ediyoruz."

Cevdetpaşa Mahallesi Muhtarı Yılmaz Koçak da düzenli olarak Kızılay'a bağışta bulunduğunu belirterek, ihtiyacı olan vatandaşların hayatının kurtarılması için kan bağışının önemli olduğunu aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı