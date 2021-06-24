Van'da "Tüm Yönleriyle Tarihi Şamran Kanalı'nın Geleceği" çalıştayı yapıldı

Van'ın Edremit ve Gürpınar belediyeleri işbirliğiyle "Tüm Yönleriyle Tarihi Şamran Kanalı'nın Geleceği" konulu çalıştay düzenlendi.

Van'ın Edremit ve Gürpınar belediyeleri işbirliğiyle "Tüm Yönleriyle Tarihi Şamran Kanalı'nın Geleceği" konulu çalıştay düzenlendi.

Edremit Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki bir otelde gerçekleştirilen çalıştaya katılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, tarihi Şamran Kanalı'nın herkes için farklı bir anlam ifade ettiğini söyledi.

Tarihi kanalın yok olmaması ve her yönüyle yaşayabilmesi için tüm kentin buna sahip çıkması gerektiğini belirten Bilmez, şöyle konuştu:

"Vatandaşın, kurumların sahip çıkmadığı, sadece bir kurumun çıkıp bütün bu fonksiyonları bünyesinde barındırdığı kanalı yaşatması mümkün değildir. Onun için hiç kimsenin topu diğerine atmadığı resmin gerçek boyutunu görmemiz lazım. Her kurum, her kesim biraz empati yaparak, diğer paydaşların da yerine kendini koyarak, ortak bir çözüm bulmamız gerektiğine inanıyorum. Bu kanalımızı yaşatacağız, sahip çıkacağız. Kültürel bir zenginlik olarak muhafaza edeceğiz. Kitaplarda ismi ne olursa olsun, halk arasındaki dili de yaşatmamız lazım."

"Şamran'ı kurutursak tarihi bizi affetmez"

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise 3 bin yıllık tarihi olan, geçmişten bugüne sulama kanalıyla, tarihiyle ve geçtiği her yere hayat vermesiyle bilinen Şamran Kanalı için bir araya geldiklerini aktardı.

Van'ın içme suyu kaynağı olan, geçtiği bölgede yeşil iz bırakan Urartu döneminin en önemli eserinden söz ettiklerini dile getiren Say, "Konunun tüm tarafları bu masanın etrafında bir araya gelmiş durumda. Gürpınar Bejingir kaynağından doğan, Edremit'ten geçen ve nihayetinde Van Gölü'ne dökülen bir kanaldan söz ediyoruz. Biz, 3 bin yıl boyunca akan, bu memlekete anlam vermiş, şu anda da Van'ın ve Edremit'in yeşilinin 3'te 2'sine hayat veren Şamran Kanalı'nı kurutursak tarih bizi affetmez. Ama koruma altına alırsak, her kurum kendi tanımlı görevini yerine getirirse, bu kanalı memleketimize, bölgemize ve ülkemize kazandırmış olacağız." diye konuştu.

"Hem kültürel hem de tarımsal anlamda bu değerimize sahip çıkmalıyız"

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış da Gürpınar ilçesindeki kaynakla Van'ın hem içme hem de sulama suyunu karşıladıklarını belirterek, "Bizim hem kültürel hem de zirai anlamda bu değerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Bütün paydaşlar burada. Bizler Hem Edremit hem de Gürpınar belediyeleri olarak Şamran ile ilgili çok ciddi projeler geliştirdik. Bu projelerimizden biri olan 'bisiklet yolu' hayata geçtiğinde Edremit'ten bisiklete binen bir vatandaşımız Gürpınar'a kadar tarih eşliğinde gidebilecektir. Sporu, tarihi ve turizmi bir arada yaşatmayı hedefliyoruz. Bu konuda ilgili bakanlıklarla görüşmelerimiz devam ediyor. Bu toplantıya ev sahipliği yapan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Edremit Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan Şamran Kanalı ile ilgili slayt sunum ve 'Şamran Kanalı Peyzaj Projesi'nin videosu izlendi.

DSİ 17. Bölge Müdürü Ayhan Şahna ile VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan'ın katılımcıları bilgilendirdiği toplantıda, Şamran Kanalı'nın geleceği ile ilgili komisyon kurulması ve komisyonda yer alacak paydaşların belirlenmesine karar verildi.

Toplantıya, Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Karayolları 11. Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan, Van Tarım ve Orman Müdürvekili Abdulkerim Yücel, Van Kültür ve Turizm İl Müdürvekili Abdurrahman Şahin, Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürü Çağatay Mirahmetoğlu, Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Necmettin Bayhan, Van Müze Müdürü Erol Uslu, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ve çok sayıda akademisyen katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu