Van'da traktör ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü
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Van'da traktör ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

Van'ın Özalp ilçesinde traktör ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Van'da traktör ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü
13.05.2020 01:11 | Son Güncelleme: 13.05.2020 01:12

Van'ın Özalp ilçesinde traktör ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Asker Sirici (57) yönetimindeki traktör, İstasyon Mahallesi'nde bir dondurma kamyonetiyle çarpıştı.

Çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedilen kazada, çarpmanın şiddetiyle düşerek traktörün altında kalan Sirici ağır yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Özalp Devlet Hastanesine kaldırılan Sirici, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince alınan güvenlik önlemlerinin ardından traktör ve kamyonet, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Van'da traktör ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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