Van'da trafik polislerinin öğrencilere yönelik ziyaretleri devam ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da trafik polislerinin öğrencilere yönelik ziyaretleri devam ediyor

Van'da trafik polislerinin öğrencilere yönelik ziyaretleri devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Van'da trafik polisi tarafından 82 öğrenciye 'Okul geçit görevlisi tayini' kapsamında, 15 kişiye trafik eğitimi verildi.

VAN (İHA) - Van'da trafik polisi tarafından 82 öğrenciye 'Okul geçit görevlisi tayini' kapsamında, 15 kişiye trafik eğitimi verildi.

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Müdürlüğümüz Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri kapsamında; öğrencilere yönelik 'Trafik Dedektifleri Projesi' ziyaretleri devam ediyor. Bu ziyaretler kapsamında Edremit ilçesine bağlı Eminpaşa Ortaokulu'nda 82 öğrenciye, 'Okul geçit görevlisi tayini' kapsamında 15 kişiye trafik eğitimi verildi. - VAN

Van'da trafik polislerinin öğrencilere yönelik ziyaretleri devam ediyor

Van'da trafik polislerinin öğrencilere yönelik ziyaretleri devam ediyor

Van'da trafik polislerinin öğrencilere yönelik ziyaretleri devam ediyor

Van'da trafik polislerinin öğrencilere yönelik ziyaretleri devam ediyor

Van'da trafik polislerinin öğrencilere yönelik ziyaretleri devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title