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Van'da trafik polisleri kadınlara karanfil dağıttı

AA, Necat Hazar - Güncel
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Van'da trafik polisleri kadınlara karanfil dağıttı

Van Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla trafik kontrolü sırasında kadınlara çiçek verdi.

Van Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla trafik kontrolü sırasında kadınlara çiçek verdi.

İpekyolu İlçesi Semaverli Kavşak mevkisinde trafik ve yol kontrolü yapan trafik ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın sürücülere ve araçlarda bulunan kadınların günlerini kutladı.

Uygulama için durdurulduklarını zanneden kadın sürücüler, kendilerini karanfillerle karşılayan polisleri görünce şaşkınlık yaşadı.

Ekipler, uygulama noktasında kadın sürücülerinin yanı sıra, kadın trafik polisleri ve haber takibi yapan kadın gazetecilerin de gününü kutlayarak karanfil dağıttı.

Kadınlar, kendilerini unutmayan ekiplere teşekkür etti.

AA / Necat Hazar - Güncel

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