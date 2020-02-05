Van'da trafik kazası: 7 yaralı
Van'ın Saray ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
05.02.2020 19:48 | Son Güncelleme: 05.02.2020 19:48
Van'ın Saray ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, plakaları ve sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen yolcu minibüsü ile otomobil ilçe girişinde çarpıştı.
Kazada yaralanan 7 kişi ambulanslarla Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Kaynak: AA