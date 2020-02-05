Van'da trafik kazası: 7 yaralı
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Van'da trafik kazası: 7 yaralı

Van'ın Saray ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

05.02.2020 19:48 | Son Güncelleme: 05.02.2020 19:48
Van'da trafik kazası: 7 yaralı

'ın ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, plakaları ve sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen yolcu minibüsü ile otomobil ilçe girişinde çarpıştı.

Kazada yaralanan 7 kişi ambulanslarla Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA
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