Van'da trafik kazası: 7 yaralı

05.02.2020 19:48 | Son Güncelleme: 05.02.2020 19:48

Van'ın Saray ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, plakaları ve sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen yolcu minibüsü ile otomobil ilçe girişinde çarpıştı.

Kazada yaralanan 7 kişi ambulanslarla Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA