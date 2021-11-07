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Van'da trafik kazası: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Van'da trafik kazası: 5 yaralı

Van'ın merkez Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kasında 5 kişi yaralandı.

Van'ın merkez Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van- Hakkari karayolu üzerinde bulunan Kurubas Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 ABH 309 plakalı Ford Connetc marka kamyonet ile 13 ED 250 plakalı Volkswagen Caddy kapalı kasa kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. - VAN

Van'da trafik kazası: 5 yaralı

Van'da trafik kazası: 5 yaralı

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