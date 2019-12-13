Van'da trafik kazası: 5 yaralı
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Van'da trafik kazası: 5 yaralı

Van-Hakkari karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

13.12.2019 22:39 | Son Güncelleme: 13.12.2019 22:44
Van'da trafik kazası: 5 yaralı

Van-Hakkari karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Kurubaş Geçidi'nde meydana geldi. 2 aracın çarptığı ve yaralıların olduğu ihbarını alan polis, jandarma, ambulans ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Kurubaş Müfreze Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlattı. - VAN

Kaynak: İHA
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