Van'da trafik kazası; 4 yaralı
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Van'da trafik kazası; 4 yaralı

Van'da trafik kazası; 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın merkez Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Van'ın merkez Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Edremit ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen hafif ticari kamyonet ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası vatandaşların bilgi vermesi üzerine bölgeye polis, sağlık ekipleri ile Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit İlçe Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar, araç içerisinden çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası kısmi kapanan yol, araçların olay yerinden kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı. - VAN

Van'da trafik kazası; 4 yaralı
Van'da trafik kazası; 4 yaralı
Van'da trafik kazası; 4 yaralı
Van'da trafik kazası; 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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