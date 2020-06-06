Van'da trafik kazası, 4 yaralı
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Van'da trafik kazası, 4 yaralı

Van'da trafik kazası, 4 yaralı Van merkez Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

06.06.2020 02:00 | Son Güncelleme: 06.06.2020 02:05

Van'da trafik kazası, 4 yaralı

VAN - Van merkez Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Gevaş-Gürpınar-Edremit yol ayrımında meydana geldi. Sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza sonrası yol kısmen trafiğe kapandı. Kaza yapan araçlar olay yerinden kaldırılarak yol trafiğe açılırken, polis kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

Van'da trafik kazası, 4 yaralı

Kaynak: İHA

Manşet

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