Van'da trafik kazası: 4 yaralı
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Van'da trafik kazası: 4 yaralı

Van'ın Erciş-Muradiye yol ayırımında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

16.02.2020 12:27 | Son Güncelleme: 16.02.2020 12:27
Van'da trafik kazası: 4 yaralı

'ın Erciş-Muradiye yol ayırımında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, E.T. yönetimindeki 14 KM 754 plakalı otomobil, yolun buzlu olmasından dolayı kayarak refüje çarptı. Meydana gelen kazada sürücü E.T. ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

Kaynak: İHA
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