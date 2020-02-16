Van'da trafik kazası: 4 yaralı

16.02.2020 12:27 | Son Güncelleme: 16.02.2020 12:27

Van'ın Erciş-Muradiye yol ayırımında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, E.T. yönetimindeki 14 KM 754 plakalı otomobil, yolun buzlu olmasından dolayı kayarak refüje çarptı. Meydana gelen kazada sürücü E.T. ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

Kaynak: İHA