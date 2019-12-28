Van'da trafik kazası: 4 yaralı

28.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 28.12.2019 13:36

Van'ın merkez Edremit ilçesinde seyir halinde olan ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Edremit ilçesindeki Kurubaş geçidinde meydana geldi. 65 AR 216 plakalı kapalı kasa kamyonetin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. takla atan araçta bulunan 4 kişiden 3'ü savrulurken, bir kişi ise bulunduğu yerde sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı İpekyolu Grup Amirliği ekipleri, araçta sıkışan vatandaşı kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan vatandaşı kısa sürede çıkarırken, 112 Acil Sağlık ekipleri ise, yararlanan 4 kişiyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Kaynak: İHA