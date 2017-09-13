Van'da trafik kazası: 4 yaralı

Araç içerisinde sıkışan sürücü uzun uğraşlar sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı



VAN - Van'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Kurubaş Mahallesi yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen beton mikseri, hafif ticari kamyonete arkadan çarptı. Kamyonet çarpmanın etkisiyle yol kenarında park halindeki polis zırhlı aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle Hasan E., Emrah D., Abidin S. ve Ekrem B. isimli şahıslar yaralandı. Kaza sonrası bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan sürücüyü uzun uğraşlar sonucu kurtardı.

Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikatın başlatıldığı belirtildi.