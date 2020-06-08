Van'da trafik kazası; 3 yaralı
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Van'da trafik kazası; 3 yaralı

Van'da dün gece İpekyolu Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasıda 3 kişi yaralandı.

Van'da trafik kazası; 3 yaralı
08.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:13

Van'da dün gece İpekyolu Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasıda 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 00;45 sularında İpekyolu Caddesi Havaalanı Kavşağı civarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil Edremit istikametinden şehir merkezine seyir halinde iken bilinmeyen bir nedenden dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonu yan refüje çarparak takla attı. Kazayı gören vatandaşlar, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdiler. Kısa sürede bölgeye giden polis olay yerine giden polis ekipleri, ikinci kazaya sebebiyet vermemek için geniş güvenlik önlemleri alırken, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri ile Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, ters dönenen otomobilde sıkışan 3 yaralıyı çıkarıp 112 Acil sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Etiğim ve Araştırma Hastanesi'ne Kaldırılarak tedavi altına alınırken kaza yapan otomobil, çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı. - VAN

Kaynak: İHA

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