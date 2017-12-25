Van'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Van'da minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu, biri çocuk 3 kişi yaralandı.



Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çatak ilçesine bağlı Bilgi Mahallesi yakınlarında İ.E yönetimindeki 06 DN 4509 minibüs ile M.G yönetimindeki 27 AF 719 plakalı kamyonet çarpıştı.



Kazada, kamyonetin şoför koltuğuna sıkışan M.G, olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı.



M.G. ile diğer iki yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.