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Van'da trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van'da trafik kazası: 2 yaralı

Van-Özalp karayolunda meydana gelen trafik kasında 2 kişi yaralandı.

ÖZALP, VAN (İHA) - Van- Özalp karayolunda meydana gelen trafik kasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Van-Özalp yolu üzerinde bulunan Aktaş Mahallesi civarında meydana geldi. Buzlanmadan dolayı her iki sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtular. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, her iki otomobilde bulunan ve hafif yaralanan R. C. ve M. Ö. isimli vatandaşları bulundukları yerden kontrollü şekilde çıkardıktan sonra 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - VAN

Van'da trafik kazası: 2 yaralı

Van'da trafik kazası: 2 yaralı

Van'da trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Özalp, Van, 3. Sayfa, Haberler

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