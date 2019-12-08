Van'da trafik kazası: 2 yaralı

08.12.2019 23:14 | Son Güncelleme: 08.12.2019 23:20

Van merkez Tuşba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Van Erciş karayolu üzeri Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önünde meydana geldi. 2 aracın çarptığı ve yaralıların olduğu ihbarını alan polis, sağlık ekipleri ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili tahkikat başlattı. - VAN

Kaynak: İHA