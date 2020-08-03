Van'da trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı Van'da trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı Van-Özalp karayolunun 8. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Van'da trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

VAN - Van-Özalp karayolunun 8. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Özalp yolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kapalı kasa kamyonet, Van'dan Özalp ilçesine sehir halinde iken, bilinmeyen bir nedenle yol kenarında bulunan ağaçlara çarparak metrelerce takla attı. Meydana gelen trafik kazasında Adem Yıldız ve Yavuz Işık isimli vatandaşlar olay yerinde hayatını kaybetti. Aralarında çocukların olduğu ve yaralanan 5 kişi, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Van'daki değişik hastanelere sevk edildi. Kazadan hemenn sonra bölgeye çok sayıda polis ve jandarma sevk edildi. Olası başka bir kazaya sebebiyet vermemek için bölgede geniş güvenlik önlemleri alı dı. Kazada hayatını kaybeden 2 kişi, olay yerine gelen Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından ilk incelemeleri yapıldıktan sonra Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracı ile Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Kaza yapan araç, jandarma olay yeri incelme ekiplerinin inceleme sonrası olay yerinden kaldırılacak. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA