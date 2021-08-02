Van'da trafik kazası: 1 yaralı
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Van'da trafik kazası: 1 yaralı

Van'da trafik kazası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın İpekyolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde ilçenin en işlek caddesi olan Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 EC 836 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı bisikletliye çarptı. Bisiklet süren genç yaralanarak hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Van'da trafik kazası: 1 yaralı
Van'da trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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