Van'da trafik kazası: 1 yaralı
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Van'da trafik kazası: 1 yaralı

Van'da trafik kazası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van-Erciş karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Van-Erciş karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Van-Erciş karayolunun 50. kilometresinde Timar (Gedikbulak) Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 FD 8806 plakalı Mercedes marka tır, Erciş istikametinden Van'a doğru seyir halinde iken bilinmeyen bir nedenle önce bariyerlerle çarptı, daha sonra geldiği istikamete doğru döndü. Bariyerler sayesinde şarampole devrilmeyen tırın sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kısa süre trafiğe kapanan yol, tırın olay yerinden kaldırılmasıyla trafiğe açıldı. - VAN

Van'da trafik kazası: 1 yaralı
Van'da trafik kazası: 1 yaralı
Van'da trafik kazası: 1 yaralı
Van'da trafik kazası: 1 yaralı
Van'da trafik kazası: 1 yaralı
Van'da trafik kazası: 1 yaralı
Van'da trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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