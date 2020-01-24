Van'da trafik kazası; 1 yaralı
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Van'da trafik kazası; 1 yaralı

Van merkez Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

24.01.2020 01:30 | Son Güncelleme: 24.01.2020 01:36
Van'da trafik kazası; 1 yaralı

merkez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil içerisinde sıkışan sürücü ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Edremit ilçesi Seyirtepe Mevkii civarında meydana geldi. Bir aracın takla atarak kaza yaptığı ihbarı alan 112 Acil Servis, polis ve Van Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı'na bağlı Edremit Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis, çevre güvenliği alarak itfaiye ve sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan ve hafif yaralanan sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak 112 Acil Sağlık


ekiplerine teslim edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken itfaiye ekipleri, kaza yapan otomobilde yakıt sızıntısı olduğunu fark etti. Olay yeri güvenliğini alan itfaiye ekipeleri, otomobil olay yerinden kaldırşıktan sonra normale döndü. - VAN

Kaynak: İHA
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