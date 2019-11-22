Van'da trafik kazası: 1 ölü
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Van'da trafik kazası: 1 ölü

Van'ın Çaldıran ilçesinde şarampole yuvarlanan tırın sürücüsü hayatın kaybetti.

22.11.2019 10:58 | Son Güncelleme: 22.11.2019 10:58
Van'da trafik kazası: 1 ölü

'ın ilçesinde şarampole yuvarlanan tırın sürücüsü hayatın kaybetti.

Çaldıran - Doğubayazıt kara yolunun Demircik Mahallesi yakınlarında kimliği henüz belirlenemeyen İran uyruklu sürücünün kullandığı tır, şarampole yuvarlandı.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bir süre trafiğe kapatılan yol, aracın kaldırılmasının ardından açıldı.

Kaynak: AA
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