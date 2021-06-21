Van'da trafik kası: 1 yaralı
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Van'da trafik kası: 1 yaralı

Van'da trafik kası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van-Erciş karayolu üzerinde meydana gelen trafik kasında 1 kişi yaralandı.

Van-Erciş karayolu üzerinde meydana gelen trafik kasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sularında Van-Erciş karayolunun 35. kilometresinde (Timar Kavşağı) meydana geldi. S.Ç. yönetimindeki 34 KT 3561 plakalı otomobilin sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek ters şeride doğru girmesiyle karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştı. Meydanda gelen trafik kasında sürücü S.Ç. otomobil içerisinde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine jandarma, 112 Sağlık ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kısa sürede olay yerine gitti. Otomobil içerisine sıkışan yaralı, ekiplerin titiz çalışması sonuncu çıkarılarak sağlık personellerine teslim edildi. Yaralı ambulansa hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında olası başka bir kazaya sebebiyet verilmemesinden dolayı trafiğe kapatılan yol, kaza yapan araçlar kaldırıldıktan sonra ulaşıma açıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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