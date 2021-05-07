Van'da Trafik Haftası etkinliği

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Trafik Haftası nedeniyle öğrencilere yönelik bilgilendirme yaptı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Trafik Haftası nedeniyle öğrencilere yönelik bilgilendirme yaptı.

1-7 Mayıs Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Karayolu Trafik Haftası kapsamında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince; EBA sistemi üzerinden öğrencilere ulaşılarak "Trafik Düzeni ve Güvenliği" ile "Trafik Kuralları" konularında bilgilendirme yapıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı