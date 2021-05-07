Van'da Trafik Haftası etkinliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Van'da Trafik Haftası etkinliği

Van'da Trafik Haftası etkinliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Trafik Haftası nedeniyle öğrencilere yönelik bilgilendirme yaptı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Trafik Haftası nedeniyle öğrencilere yönelik bilgilendirme yaptı.

1-7 Mayıs Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Karayolu Trafik Haftası kapsamında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince; EBA sistemi üzerinden öğrencilere ulaşılarak "Trafik Düzeni ve Güvenliği" ile "Trafik Kuralları" konularında bilgilendirme yapıldı. - VAN

Van'da Trafik Haftası etkinliği
Van'da Trafik Haftası etkinliği
Van'da Trafik Haftası etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ALPARSLAN KUYTUL'UN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI
ALPARSLAN KUYTUL'UN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Ersin Tatar Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Antonio Guterres
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Hakan Sabancı Seren Serengil
Spor Mesut Özil Salih Uçan Ünal Karaman Yılmaz Vural Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Van'da Trafik Haftası etkinliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 13:37:55. #1.16#

title