Van'da, trafiğe kapatılan kavşakta engelliler için 'pandomim' gösterisi

İPEKYOLU, VAN (DHA) - VAN'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı İpekyolu Gençlik Merkezi Gönüllüleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 'Engel olma, sevgiyi paylaş-yabancılaşma' sloganıyla, trafiğe kapıtalan Mustafa Çohaz Kavşağı'nda, engellilerin sorunlarına dikkat çekmek için 'pandomim' gösterisi düzenledi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü, yurdun dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Van'da ise Gençlik Merkezi Gönüllüleri, engellilerin sorunlarına dikkat çekmek için ilginç bir gösteride yaptı. 'Engel olma, Sevgiyi paylaş-yabancılaşma' sloganıyla, Kazım Karabekir Caddesi'ndeki Mustafa Çohaz Kavşağı'nda, özellikle sağır ve dilsiz engellilerin sorunlarına dikkat çekmek için 'pandomim' gösterisi düzenlendi. Trafiğe kapatılan yolda, gönüllü gençlerin bir dakikalık gösterisi ise çevreden geçen vatandaşlar tarafından cep telefon kameralarına kaydedildi.