Van'da, torbalar içinde 30 kilo metamfetamin bulundu
VAN'ın Özalp ilçesinde, jandarma ekiplerince boş araziye düzenlenen operasyonda, torbalar içinde 30 kilo metamfetamin ele geçirildi.
16.06.2020 11:59 | Son Güncelleme: 16.06.2020 12:43
VAN'ın Özalp ilçesinde, jandarma ekiplerince boş araziye düzenlenen operasyonda, torbalar içinde 30 kilo metamfetamin ele geçirildi.
Van Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün ilçeye bağlı Yukarıtulgalı Mahallesi'nde uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Uyuşturucu kaçakçılarının kullandığı boş araziye yapılan operasyonda, şüphelilerin atıp, kaçtığı torbalarda 30 kilo metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: DHA