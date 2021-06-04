Van'da "torbacı" operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı
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Van'da "torbacı" operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı

Van'da 'torbacı' operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı
Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu - Haberler | Güncel

Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu işledikleri tespit edilen "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 5 Mart'ta projeli çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler E.M, İ.A, T.T, F.K, E.K. ve E.Ö, 2 Haziran'da gözaltına alınmıştır. 6 şüpheli 4 Haziran'da Erciş Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş olup, burada alınan ifadelerine müteakip tutuklama talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş, E.M, İ.A, F.K, E.K. ve E.Ö. tutuklanmış, T.T. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

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Van'da "torbacı" operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı - Haberler
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