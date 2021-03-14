Van'da "torbacı" operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı
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Van'da "torbacı" operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı

14.03.2021 11:55 | Son Güncelleme: 14.03.2021 12:01
Van'da

Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 13 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 13 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı, 12,66 gram eroin, 1,23 gram sentetik uyuşturucu, 0,28 gram afyon sakızı, "fişek" diye tabir edilen tek kullanımlık eroin, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatları ve 435 lira ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan Y.D. ve H.P. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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