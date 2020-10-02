Van'da "torbacı" operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
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Van'da "torbacı" operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

02.10.2020 09:53 | Son Güncelleme: 02.10.2020 09:56
Van'da

Van'ın İpekyolu ilçesinde uyuşturucu sattığı gerekçesiyle yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde uyuşturucu sattığı gerekçesiyle yakalanan 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde "torbacı" diye adlandırılan sokak satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekiplerin devriye görevi yaptıkları Vali Mithatbey Mahallesi'nde, şüpheli hareketlerde bulunan G.G, T.A. ve F.N.G. gözaltına alındı.

Şüphelilerin yapılan üst aramasında, 157 deste halinde, 15 kilitli poşet halinde uyuşturucu, bir hassas terazi ve bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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