Van'da "torbacı" operasyonlarında 36 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Haberler

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Van'da "torbacı" operasyonlarında 36 şüpheli hakkında işlem yapıldı

AA, Necat Hazar - Güncel
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Van'da

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 36 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

VAN (AA) - Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 36 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürdü.

Bu kapsamda, ekiplerce 24 Şubat-2 Mart'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 44,05 gram eroin, 62,47 gram sentetik uyuşturucu, 3,52 gram esrar ve 5 hap ele geçirildi, 12 kişi hakkında "uyuşturucu satmak", 24 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

Van'da torbacı operasyonlarında 36 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da torbacı operasyonlarında 36 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da torbacı operasyonlarında 36 şüpheli hakkında işlem yapıldı

AA / Necat Hazar - Güncel

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Van, Güncel, Haberler

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