Van'da "torbacı" operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Van'da "torbacı" operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı

Van'da
AA / Cemal Aşan - Haberler | Güncel

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 10 zanlı gözaltına alındı.

VAN (AA) - Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 10 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu çerçevede, ekiplerce 1-5 Ocak tarihleri arasında gençlerin yoğun bulunduğu Sanat, Kültür ve Taraftar sokaklarında "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 769 sentetik ecza, 444 gram sentetik kannabinoid, 15,54 gram eroin, kurusıkıdan bozma tabanca, kurusıkıdan bozma tabancaya ait şarjör ve 11 fişek, kurusıkı tabanca ve şarjörü ele geçirildi.

Bu kapsamda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

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AA / Cemal Aşan - Son Dakika Haberleri

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