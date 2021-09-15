Van'da toptan gıda ve temizlik deposunda yangın

Van'ın İpekyolu ilçesinde toptan gıda ve temizlik deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Sıhke Caddesi'nde kuru gıda ve temizlik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürmeye çalıştığı yangın nedeniyle bölgedeki yoğun duman, şehrin birçok noktasından görüldü.

İtfaiyenin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucu söndürülen yangında, depodaki bazı malzemeler zarar gördü.

Vatandaşlar, zarar görmeyen eşyaları dışarı çıkardı.