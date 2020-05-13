Van'da toprağa gömülü 38 kilo 670 gram eroin ele geçirildi
Van'ın Çaldıran ilçesinde toprağa gömülü 38 kilo 670 gram eroin ele geçirildi.
13.05.2020 10:19 | Son Güncelleme: 13.05.2020 10:25
Van'ın Çaldıran ilçesinde toprağa gömülü 38 kilo 670 gram eroin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Çaldıran ilçesi Osmanlı Mahallesi yolu üzerinde arama yapıldığı belirtilerek, "Yapılan aramada, toprağa gömülü vaziyette 75 paket halinde toplam 38 kilo 670 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddenin şüpheli/şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi. - VAN
Kaynak: İHA