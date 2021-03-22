Van'da 37 kilogram esrar ele geçirildi

Van'ın Tuşba ilçesinde toprağa gömülü 37 kilogram toz esrar bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

İlçeye bağlı Alabayır Mahallesi yeni çevre yolu mevkisinde arazi araması yapan jandarma ekipleri, toprağa gömülü 2 çuvalda 37 kilogram toz esrar ele geçirdi.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı