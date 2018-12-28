Van'da "Toplum Yararına Program"

Van Milli Eğitim Müdürlüğü'nde "Toplum Yararına Program" çerçevesinde 6 ay çalıştırılacak 397 kişi noter huzurunda kurayla belirlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde geçici işçi statüsünde çalıştırılmak üzere İŞ-KUR bünyesinde kayıtlı bulunan işçiler için İpekyolu İMKB Fen Lisesi Spor salonunda noter huzurunda kura çekimi yapıldı.



6 bin 943 kişinin müracaat ettiği kura çekimi her ilçe için ayrı ayrı yapıldı.

Kura sonunda ismi belirlenen 397 işçi, 6 ay boyunca İŞ-KUR destekli İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde okullarda çalışacak.

Kurada, Bahçesaray 29, Başkale 20, Çaldıran 32, Çatak 17, Edremit 38, Erciş 35, Gevaş 24, Gürpınar 28, İpekyolu 40, Muradiye 35, Özalp 28, Saray 34 ve Tuşba ilçesinde 37 kişi 6 ay süreyle istihdam edilecek.

Kaynak: AA