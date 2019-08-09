09.08.2019 09:34

Van'da "Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi" kapsamında gönüllü bir ekip kuruldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gönüllük faaliyetleri düzenlemek, farkındalık oluşturmak ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla aralarında üniversite öğrencileri ve farklı meslek dallarından gönüllülerin bulunduğu bir ekip kuruldu.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir koordinatörlüğünde ilk toplantılarını gerçekleştiren ekip, aile ve yoksulluk, koruyucu aile, çocuk işçiliği ile mücadele, engelli, hizmetlere erişim, kaliteli yaşlanma, kuşaklar arası uyum ve kadınlar için mesleki eğitim gibi alanlarda bir dizi faaliyetler gerçekleştirecek.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Eldemir, gönül elçileriyle toplumsal faydayı, kaliteli yaşam alanlarını arttırmayı, farkındalık ve sosyal işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Kaynak: AA