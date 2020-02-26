Van'da toplu taşıma araçlarında 'koronavirüs' ilaçlaması

26.02.2020 15:13 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:13

VAN'da toplu taşıma araçları koronavirüs önlemleri kapsamında ilaçlanarak, dezenfekte ediliyor.

Koronavirüs tehdidine karşı önlemler alınırken, Van Büyükşehir Belediyesi de toplu taşıma araçları ile ortak kullanım alanlarında ilaçlama yapıyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, kent merkezi ile 13 ilçede yürütülen çalışmalar kapsamında, özel kıyafetler giyip, maske takarak toplu taşıma araçları ve minibüslerde dezenfekte işlemi yapıyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Vektörle Mücadele Merkezi Mesul Müdürü Senem Erol, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, ilaçlama çalışmalarını sıklaştırdıklarını söyledi.

Vatandaşlarda koronavirüs ve viral enfeksiyonlara karşı tedirginlik olduğunu anlatan Erol, "Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Emin Bilmez'in talimatları doğrultusunda, son aylarda Çin başta olmak üzere diğer ülkelerde de görülen koronavirüs, viral enfeksiyon ve diğer virüslere karşı belediyemize ait otobüsler, özel halk otobüsleri ve minibüslerde, ekiplerimiz ilaçlama ve dezenfekte işlemini geçekleştiriyor. Vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarını daha sağlıklı bir şekilde kullanmaları için bu işlemleri belli periyotlarla yapıyoruz. Bu sayede vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla toplu taşıma araçlarımızı tercih edebilirler" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden 4 Nolu Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Yusuf Siyahkaya ise, "Yolcularımız son zamanlarda tedirginlik yaşıyorlardı. Büyükşehir belediyemizin yaptığı bu çalışmalar sayesinde vatandaşlarımız bir nebze de olsa rahat nefes aldı. Bu son derece önemli bir çalışma. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA