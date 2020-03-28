Van'da toplu taşıma araçları yüzde 50 kuralına uyuyor
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Van'da toplu taşıma araçları yüzde 50 kuralına uyuyor

Van'da toplu taşıma araçları yüzde 50 kuralına uyuyorVAN'da, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarına yönelik genelgenin ardından toplu taşıma araçları, kapasitelerinin yarısı...

28.03.2020 10:37 | Son Güncelleme: 28.03.2020 10:41
Van'da toplu taşıma araçları yüzde 50 kuralına uyuyor

Van'da toplu taşıma araçları yüzde 50 kuralına uyuyor

VAN'da, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarına yönelik genelgenin ardından toplu taşıma araçları, kapasitelerinin yarısı kadar yolcu taşımaya başladı. Şehir içi minibüslerden bir kısmının, kapasitelerinin yarısı kadar da yolcu bulamayıp, boş gelip gittikleri görüldü.

İçişleri Bakanlığı'nın, tüm toplu ulaşım araçlarında araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50 düşürüleceğini bildiren genelgeyi yayınlamasının ardından, Vanlı şoförlerin bu kurala uyduğu görüldü. Şehir içi otobüs ve minibüslere binen kişiler, diğer yolcularla aralarında bir koltuk mesafe bırakılarak oturtulurken, yolcu taşımacılığı yapan bazı minibüslerin, yolcu bulamayınca boş gelip gitmesi sürücüleri düşündürüyor. Toplu taşıma araçlarında kapasite denetimleri yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, genelgeye uyan sürücü ve yolculara teşekkür etti.

YÜZDE 50 KURALINA UYUYORUZ, ANCAK YOLCU BULAMIYORUZ

Van'da şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan sürücüler ise, koronavirüsten sonra vatandaşların toplu taşıma araçlarına binmediğini belirterek, "Artık minibüs ve otobüslere kimse binmiyor. Sürücüler olarak yüzde 50 kuralına uyuyoruz. Ancak, yolcu bulamıyoruz. Boş gidip, boş geliyoruz. İş olmayınca araç kredileri taksitlerimizi ödeyemiyoruz. Minibüsümüze en fazla 7 kişi alabiliyoruz. Bazen bu sayıyı da bulamıyoruz. Tedbir almak güzel, ancak bizim halimiz ne olacak. Bu konuda devlet yetkililerinden destek bekliyoruz" dedi.

Van'da toplu taşıma araçları yüzde 50 kuralına uyuyor

Kaynak: DHA

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Van'da toplu taşıma araçları yüzde 50 kuralına uyuyor

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