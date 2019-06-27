Van'da toplantı ve gösteri yürüyüşlerine geçici yasak

Van genelinde yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi ve stant açma gibi her türlü eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemlerle saldırıların önüne geçmek, vatandaşların can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak, özgürlük ve genel asayişin korunmasıyla şiddet olaylarının önlenmesinin amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Van coğrafi sınırlarında yarından geçerli olmak üzere 12 Temmuz da dahil 15 gün süreyle açık alanlarda düzenlenecek yürüyüş, toplantı, toplanmalar, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma gibi her türlü eylem ve etkinlikler 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/A-C maddeleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesine istinaden yasaklanmıştır."

Kaynak: AA